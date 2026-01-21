В Приморье пять вакансий приходилось на одного соискателя работы в 2025 году

В 2024 году этот показатель был ниже и составлял четыре предложения о работе

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Пять вакансий приходилось в Приморском крае на одного соискателя в 2025 году, в 2024 году этот показатель был ниже и составлял четыре предложения о работе. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС на Дальнем Востоке сообщила директор Приморского центра занятости населения Марина Фурсова.

"В отчетном периоде 2025 года в Центр занятости обратилось 27,1 тыс. соискателей. В 2024 году было зафиксировано 26,4 тыс. обращений от соискателей. Таким образом, на одного соискателя в 2025 году приходилось около пяти вакансий. Коэффициент напряженности составлял 0,2%. А в 2024 году - четыре вакансии с коэффициентом напряженности 0,24. К основным факторам роста кадровой потребности можно отнести масштабные инфраструктурные проекты, включая жилищное строительство и дорожное", - сказала она.

Фурсова отметила, что по итогам 2025 года работодателями в Приморье было открыто 126,5 тыс. вакансий, что на 18,7 тыс. рабочих мест больше, чем в 2024 году.