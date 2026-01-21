На Сахалине трудоустроились более 60% соискателей по рабочим специальностям

Жители в основном ищут работу на юге острова, где находится основная часть экономически активного населения

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Более 60% из 17 тыс. соискателей, которые обратились за помощью в поиске работы по рабочим специальностям на Сахалине в 2025 году, были трудоустроены. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС на Дальнем Востоке сообщила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

"У нас можно выделить топ-3 отрасли, которые особенно востребованы кадрами. Это промышленность, строительство и транспорт. Нужно отметить, что в 2025 году работодателями было заявлено более 39 тыс. вакансий. Остаются востребованы также профессии в строительной отрасли, как высококвалифицированные, так и рабочие профессии в этой отрасли. К нам обратилось более 17 тыс. соискателей. И необходимо сказать, что более 60% мы трудоустроили при содействии кадровых центров", - сказала Савельева.

Она добавила, что жители Сахалина в основном ищут работу на юге острова, где находится основная часть экономически активного населения. Здесь же сосредоточены основные вакансии. При этом Савельева отметила, что в отдаленных районах Сахалина отмечается высокий уровень трудоустройства, так как центр работает на опережение.