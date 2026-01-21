Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Таиланда из-за энтеровируса у туриста

В ведомстве сообщили, что запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно эпидемиологического благополучия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Таиланда и АТОР из-за сообщений об энтеровирусной инфекции у туриста, возникшей после купания в бассейне на Пхукете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что российский турист заболел энтеровирусной инфекцией во время отдыха в одном из отелей на курорте Пхукет, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно эпидемиологического благополучия. Аналогичный официальный запрос о предоставлении информации отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Роспотребнадзор рекомендует меры профилактики энтеровирусных и кишечных инфекций: тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, не глотать воду из бассейна, хорошо мыть фрукты и овощи, по возможности избегать купания в бассейнах с сомнительными гигиеническими условиями, избегать близкого контакта с людьми, у которых есть признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея). В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, рвоты, сыпи или других симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.