Второй за январь режим "черного неба" ввели в двух крупнейших городах Хакасии

При этом режиме предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявили в столице Хакасии - Абакане и втором по численности населения городе республики - Черногорске. Режим будет действовать с 19:00 (15:00 мск) 21 января и до 19:00 (15:00 мск) 22 января, говорится в сообщении республиканского Минприроды.

Это уже второй в январе случай ввода режима НМУ объявленный в Абакане и Черногорске. Первый раз режим вводился с 16 по 19 января.

"С 19:00 (15:00 мск) 21 января до 19:00 (15:00 мск) 22 января 2026 г. по данным Хакасгидромета на территории Абакана и Черногорска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении. Объявлен режим первой степени опасности.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей. При режиме НМУ первой степени предприятия должны снизить выбросы на 15-20%. Тогда как при самом высоком режиме, третьем, должно произойти снижение выбросов на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы.

По данным Среднесибирского УГМС, ночью 22 января в республике прогнозируется морозная погода, местами столбик термометра опустится до минус 30 градусов.

Режим НМУ продолжает действовать в четырех городах Красноярского края - Красноярске, Ачинске, Назарово и Лесосибирске. Кроме того, неблагоприятные метеорологические условия действуют до вечера 22 января в Томске.