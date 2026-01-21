На работу в села КЧР в 2026 году привлекут более 50 специалистов

Особую роль в этой работе играют программы "Земский доктор", "Земский учитель", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", отметил глава республики Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 21 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в 2026 году намерены привлечь к работе в сельской местности более 50 врачей, педагогов, тренеров и работников культуры. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Особую роль в этой работе играют программы "Земский доктор", "Земский учитель", "Земский работник культуры" и "Земский тренер". В этом году по программам планируем привлечь для работы в сельской местности республики 11 педагогов, 18 работников культуры, 19 врачей и пять работников физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Первые "Земские работники культуры" в Карачаево-Черкесии начали трудиться в 2025 году, в 2026-м в регионе также начнут привлекать на село "Земских тренеров". "Программа "Земский работник культуры" стартовала в прошлом году и уже показала свою востребованность, а "Земский тренер" в этом году впервые начинает работать на территории республики, расширяя возможности для развития спорта на селе. Всего с момента запуска "земских" программ нам уже удалось трудоустроить в сельских населенных пунктах 61 педагога, почти 200 врачей и четыре работника культуры", - написал Темрезов.