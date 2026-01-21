В Ленобласти стали более исправно платить алименты

При этом сумма принудительно взысканной задолженности по ним выросла на 12%

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской области зафиксировало в 2025 году уменьшение числа должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, при этом сумма принудительно взысканной задолженности по ним выросла на 12%. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный судебный пристав региона Александр Мосеенков.

"Жители Ленинградской области стали более дисциплинированными в исполнении судебных решений о взыскании алиментной задолженности. Из года в год, в том числе в 2025 году по сравнению с 2024-м, мы видим уменьшение количества должников, которые обязаны выплачивать алименты по судебным решениям, предъявленным на исполнение в ФССП, то есть должников, уклоняющихся от своих обязанностей по содержанию несовершеннолетнего ребенка. В то же время в пользу взыскателей в течение года удалось взыскать практически 1,5 млрд рублей алиментной задолженности, что на 12% или на 180 млн рублей больше, чем в 2024 году", - рассказал Мосеенков.

Он отметил, что более 96% должников, чьи дела находятся на исполнении в региональном УФССП, так или иначе уже приступили к исполнению обязанностей по содержанию своих несовершеннолетних детей. При этом остается и немало должников, которые продолжают скрываться от приставов или препятствуют исполнению судебных решений в отношении них. "Более 500 жителей области в прошлом году были привлечены к уголовной, свыше 1 тыс. - к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов", - отметил Мосеенков.

Он напомнил, что от уплаты алиментов по закону не освобождаются в том числе и участники специальной военной операции, в отношении которых сейчас действует правило о приостановке исполнительных производств. Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного управления ФССП, с февраля 2022 года в регионе приостановлено более 33 тыс. производств в отношении участников СВО на сумму 2,6 млрд рублей, из них в 2025 году - 19 тыс. производств на 1,1 млрд рублей, при этом долги по алиментам продолжают взыскиваться.

В целом по всем категориям задолженностей за минувший год приставы Ленобласти вернули взыскателям более 13 млрд рублей. Из них 130 млн рублей - в рамках производств о взыскании ущерба, причиненного преступлениями (на 36 млн больше, чем в 2024 году). В рамках защиты трудовых прав жителям региона перечислили 7 млн рублей задолженности по заработной плате.