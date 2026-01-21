ГД запрещает депортацию воевавших в составе ВС РФ иностранцев

Согласно документу, им также нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете на депортацию из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Документ на рассмотрение палаты парламента в ноябре 2025 года внесло российское правительство.

Нововведения коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили по контракту и участвовали в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований. Законопроект предусматривает, что таких иностранцев нельзя будет депортировать из России. Кроме того, им нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя будет аннулировать.

Вместе с тем авторы инициативы предлагают не исполнять все принятые после 24 февраля 2022 года решения о депортации, сокращении срока временного пребывания, об отказе в выдаче указанных документов и их аннулировании в отношении иностранцев, которые воевали по контракту в составе ВС РФ. Согласно документу, все эти решения прекратят свое действие.

Если Госдума примет законопроект в третьем чтении и его впоследствии подпишет президент РФ, документ вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.