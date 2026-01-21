В ГД внесли законопроект о благоустройстве лесных троп без вырубки деревьев

Как отмечается в пояснительной записке, пока такие тропы формально считаются частью леса, из-за чего их нельзя официально оформить и привести в порядок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александром Двойных внесла в палату парламента законопроект, который позволит благоустраивать тропы в лесах без вырубки деревьев. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в Лесной кодекс РФ, разрешающие благоустройство дорожек по существующим лесным тропам, в том числе проходящим под кронами деревьев, на участках рекреационного назначения. Условием станет отсутствие сплошных и выборочных рубок лесных насаждений.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время такие тропы формально считаются частью леса, из-за чего их нельзя официально оформить и привести в порядок.

"Граждане, в том числе семьи с малолетними детьми в колясках, инвалиды, люди старшего поколения, маломобильные группы населения вынуждены использовать имеющиеся неблагоустроенные "протоптанные" дорожки. Необходимость благоустройства таких дорожек очевидна", - говорится в документе.