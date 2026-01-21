В селах Северной Осетии начнут работать 17 работников культуры

Сотрудников трудоустроят по программе "Земский работник культуры"

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. В селах Северной Осетии 17 работников культуры начнут работать по программе "Земский работник культуры", сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"В этом году 17 человек начнут работать в селах Северной Осетии по программе "Земский работник культуры". Количество участников растет. В прошлом году по проекту в районы республики трудоустроили 7 человек", - говорится в сообщении.

По правилам договора, участник программы должен отработать пять лет в сельской местности. Как отметил руководитель региона, в Северной Осетии многие остаются и после его завершения. Каждый из них получает единовременную стимулирующую выплату в размере 1 млн рублей.

Программа реализуется по нацпроекту "Семья".