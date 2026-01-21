Цивилева исполнила желание мальчика из Белгорода в рамках "Елки желаний"

Ребенок написал, что мечтает побывать в военно-музыкальном училище

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева исполнила мечту девятилетнего Евгения из Белгорода в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в военном ведомстве.

Замглавы военного ведомства сняла с новогодней елки открытку Евгения, в которой мальчик написал, что мечтает побывать в военно-музыкальном училище. Цивилева подчеркнула, что на Новый год все мечты должны сбываться, "поэтому будем обращаться к Деду Морозу" и заветное желание Евгения обязательно исполнится.

"В Московском военно-музыкальном училище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова куда с экскурсией отправился Евгений и его мама, преподаватели и воспитанники показали необычные учебные классы, концертные номера и продемонстрировали разнообразие музыкальных инструментов, на которых умеют виртуозно играть", - сказали в Минобороны.

Евгений и сам смог побывать в роли воспитанника училища. Сначала он смотрел, а потом сам попробовал сыграть на фортепиано, трубе, ксилофоне, барабанах и других инструментах.

Затем от музыкантов Евгений отправился в гости к артистам - в Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова. Там он стал зрителем репетиции профессиональных танцоров. Художественный руководитель ансамбля рассказал мальчику о том, как становятся артистами ансамбля, а музыканты сыграли для маленького зрителя несколько музыкальных произведений. "Хор юных александровцев также исполнил для мальчика несколько песен и Евгений даже попробовал себя в роли дирижера хора", - добавили в министерстве.

Также для Жени и его мамы была проведена ознакомительная экскурсия в исторической части экспозиции музейной площадки №1 на которой представлены уникальные образцы бронетанковой техники, артиллерии и других видов вооружения из разных стран. Гости посетили музейный комплекс "Дорога памяти.1 418 шагов к Победе" и Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.

Об акции

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Росмолодежи и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников СВО. Акция также проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.