В Запорожской области начали работать пункты обогрева для жителей

Один из них открыли в городской библиотеке

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Порядка 10 пунктов обогрева для жителей из-за сильных морозов и на случай отключения электроэнергии заработали в Мелитопольском городском округе. Один из них открыли в городской библиотеке, передает корреспондент ТАСС.

"Были организованы временные пункты обогрева. Также по сельским поселениям около 10 пунктов обогрева у нас оборудовано. На данных пунктах можно согреться, выпить горячего чая, подзарядить сотовый телефон, привести себя в порядок. Данные пункты по графику будут работать с 8:00 до 15:00 мск. В случае ухудшения погодных условий время будет увеличиваться", - рассказала журналистам замглавы администрации Мелитополя по вопросам социальной и внутренней политики Евгения Проскурина.

По ее словам, при необходимости пункты смогут работать круглосуточно. В случае отключения электричества или других чрезвычайных происшествий их переведут на альтернативные источники питания, подчеркнула Проскурина.

Она добавила, что пункты будут открыты для жителей до тех пор, "пока погодные условия не наладятся". Проскурина акцентировала, что пока большого потока людей не наблюдается.

Работа пунктов организовала и в Бердянске, рассказали в администрации города. "В связи с атаками со стороны противника и временными отсутствиями электроэнергии (а значит и отопления, воды) администрация Бердянского городского округа организовала работу пунктов обогрева на территории города", - говорится в Telegram-канале мэрии.

Они работают с 5:00 до 21:45 мск. Информацию о местоположении ближайшего пункта обогрева можно получить в администрации округа.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что во всех муниципальных образованиях региона откроют пункты обогрева для населения. Эта мера является вынужденной и необходимой в условиях исключительно холодной зимы, когда столбик термометра опускается до 20 градусов мороза, отметил он. По словам губернатора, ситуацию с погодой усугубляет сложность с полноценным запуском отопления в отдельных городах из-за пониженного напряжения в электросетях.