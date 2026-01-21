В Госдуме хотят разрешить аспирантам преподавать в вузах без стажа работы

Действующие требования к стажу работы затрудняют привлечение аспирантов к преподаванию и снижают их интерес к педагогической карьере, отмечается в пояснительной записке

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутат фракции ЛДПР Станислав Наумов внес в Госдуму законопроект, позволяющий аспирантам и адъюнктам, успешно сдавшим кандидатские экзамены, преподавать в вузах в должности ассистента без обязательного стажа работы. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в статью 46 закона "Об образовании в РФ". Так, аспиранты и адъюнкты смогут вести занятия по программам бакалавриата без требований к опыту работы в образовательной организации, если успешно сдали кандидатские экзамены, определенные Минобрнауки РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, действующие требования к стажу работы затрудняют привлечение аспирантов к преподаванию и снижают их интерес к педагогической карьере. Автор инициативы считает, что предлагаемые изменения позволят аспирантам и адъюнктам получать первый опыт преподавания уже во время обучения, что поможет сформировать кадровый резерв для вузов и поддержать развитие научно-педагогической сферы.