В ДНР стабилизировали подачу электроэнергии, нарушенную из-за атак ВСУ

В работе находятся 1 227 котельных

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Работа системы электроснабжения ДНР, нарушенная ударами ВСУ, полностью стабилизирована. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Стабилизировали подачу электроэнергии в регионе после атак противника на объекты энергетической инфраструктуры. В работе 1 227 котельных. Потребители получают электроэнергию в штатном режиме, уровень напряжения в сети стабилизировали", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с теплом более 14,1 тыс. многоквартирных домов и почти 2 тыс. социальных объектов.

На утро 19 января из-за ударов ВСУ были обесточены 1,2 млн абонентов. На следующий день было запитано большинство из них, но из-за нестабильного напряжения не удавалось возобновить работу ряда котельных.