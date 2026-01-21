В Петербурге уничтожили найденную на стройке авиабомбу времен войны

Cпециалисты извлекли боеприпас из земли и вывезли для уничтожения на спецполигон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Специалисты обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на стройплощадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"Специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России обезвредили авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили при проведении земляных работ на стройплощадке на проспекте Маршала Блюхера", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что специалисты извлекли боеприпас из земли и вывезли для уничтожения на спецполигон.