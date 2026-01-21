Хинштейн поручил разобраться с отсутствием морга в больнице в Курской области

Минздрав региона проведет мониторинг и по другим учреждениям здравоохранения

Губернатор Курской области Александр Хинштейн © Александр Щербак/ ТАСС

КУРСК, 21 января. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил разобраться с отсутствием морга в Курской городской больнице №6, где тела лежат в коридоре. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Увидел в соцсетях шокирующие фото - трупы, лежащие прямо в коридоре Курской горбольницы №6. Сотрудница, которая их сфотографировала, рассказала журналистам, что подобное происходит нередко: в больнице нет морга, поэтому умерших на каталках оставляют в коридоре, завернутыми в полиэтилен. Рядом ходят пациенты, персонал разносит еду. Подобное просто недопустимо - по отношению как к живым, так и к покойникам. Поручил детально разобраться в ситуации", - написал он.

Отмечается, что проблема действительно существует: в больнице нет отдельного помещения, где должны храниться тела до их передачи в патологоанатомическое бюро. Губернатор поручил обеспечить такое помещение до сегодняшнего вечера. Министр здравоохранения Курской области Светлана Ермолова встретится с персоналом больницы №6 и отработает все вопросы. Ситуация будет находиться на контроле главы региона.

Также Минздрав Курской области проведет мониторинг и по другим учреждениям здравоохранения региона.