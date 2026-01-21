В Бердянске и Приморске открыли пункты обогрева после отключений тепла

Причиной отключений стали украинские атаки на энергосистему

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Для жителей запорожских Бердянска и Приморска, в которых наблюдаются затруднения с теплоснабжением в результате украинских атак на энергосистему, открыли два пункта обогрева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

"В Бердянске и Приморске созданы два пункта обогрева. В этих пунктах жители могут согреться, подзарядить свои устройства, получить питьевую воду и горячий чай. Студенты-спасатели дежурят посменно и помогают всем, кто обращается за помощью", - сказали в пресс-службе.

Пункты открыты в сотрудничестве с министерством молодежной политики Запорожской области и местными органами власти. Дежурство в них круглосуточно несут добровольцы ВСКС. К открытию готовится третий пункт.