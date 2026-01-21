Пасынок Стаса Намина совершил двойное убийство в состоянии аффекта

Роман Ткаченко прошел психолого-психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского

Редакция сайта ТАСС

Роман Ткаченко © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко совершил убийство сводного брата и родной бабушки в состоянии аффекта. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Как утверждает защитник обвиняемого, на момент совершения инкриминируемого Ткаченко деяния в отношении Ткаченко Полины Ефремовны он находился в состоянии аффекта, которое протекало в механизме кумулятивного аффекта с атипичным характером течения", - следует из документов.

Также в материалах дела говорится, что, по заявлению адвоката, согласно результатам проведенной в ходе предварительного следствия психолого-психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, при совершении убийства сводного брата Роман Ткаченко "также находился в состоянии аффекта".

Утром 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан пасынок Намина Роман Микоян, который фигурирует в судебных документах как Ткаченко. Во время задержания и на стадии предварительного следствия он признался в совершенном преступлении.

По версии следствия, 18 октября 2023 года обвиняемый был в гостях у своей бабушки, с которой поссорился, а дождавшись, когда она уснет, он нанес пенсионерке множественные удары ножом, от которых она умерла на месте. После совершенного убийства обвиняемый сообщил о случившемся по телефону брату, который в тот момент находился в Москве, и попросил его приехать. Когда брат приехал, фигурант рассказал ему об убийстве. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил брата ножом, в результате чего тот умер.