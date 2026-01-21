В Грозном в 2026 году проведут первый этап международной литературной конференции

ПЯТИГОРСК, 21 января. /ТАСС/. Союз писателей России (СПР) в 2026 году проведет международную литературную конференцию в нескольких городах России. Начнется конференция в марте в городе Грозном, сообщил ответственный секретарь СПР Николай Иванов в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Мы заложили большой проект на этот год по международной конференции, посвященной единству народов России и проблемам национальной литературы. Стартуем с города Грозного Чеченской Республики, дальше поедем в Казань, Сыктывкар, Астрахань, Читу и другие города", - сообщил Иванов.

По его словам, проект намерен охватить все народы России. "Согласовываем позиции с региональными руководителями Союза писателей, с администрацией президента, потому что это большой национальный проект. Мы с Аламахад Ельсаевым [председатель комитета парламента Чеченской Республики по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями, председатель Союза писателей Чеченской Республики] решили этот проект провести в марте и попробуем затронуть все народы России", - добавил спикер.

Председатель комитета парламента Чеченской Республики по межпарламентским связям, национальной и информационной политике и взаимодействию с общественными организациями, председатель Союза писателей Чеченской Республики Аламахад Ельсаев в ходе пресс-конференции также отметил, что сейчас определяется формат проведения мероприятия.

"Когда инициативу проявил федеральный Союз, то речь шла о нашей собственной конференции, а после президент России объявил 2026 год Годом единства народов России, и мы начали мыслить шире. Дальше конференцию проведут в Казани, где сосредоточено наибольшее количество разных языков и народностей, а итоговая состоится в Москве. Формат сейчас определяется уже с учетом указа президента, но в нашем случае мы надеемся, что охватим весь Северный Кавказ и это мероприятие будет иметь продолжение", - рассказал Ельсаев.

Заместитель ответственного секретаря правления Союза писателей России Нина Попова на пресс-конференции также рассказала, что в мае намерены провести переводческий форум, а завершить 2026 год планируется презентацией специального выпуска журнала "Дружба народов".