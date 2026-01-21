В КБР количество классифицированных средств размещения за год увеличилось вдвое

За 2025 год около 250 средств размещения получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере туризма

НАЛЬЧИК, 21 января. /ТАСС/. Количество классифицированных средств размещения в Кабардино-Балкарии (КБР) за год увеличилось вдвое и составило 179 объектов, рассказали ТАСС в Министерстве курортов и туризма КБР.

"Контрольные мероприятия позволили значительно увеличить количество классифицированных объектов в едином реестре. Если на начало 2025 года их было 89, то на текущую дату - 179, прирост составил более 100%. Ежедневно процедуру классификации проходят 1-2 объекта", - рассказал ТАСС министр курортов и туризма КБР Аскер Бифов.

Вместе с тем, за прошлый год около 250 средств размещения получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере туризма.

"В отношении предпринимателей, не обеспечивших соблюдение законодательства, проводятся контрольно-надзорные мероприятия. По их итогам выдано свыше 60 предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждены шесть административных дел", - добавил Бифов.

Есть и экскурсоводы, работавшие без аттестации, им в ходе плановых рейдов объявлены предостережения. Эта же профилактическая мера была объявлена двум туроператорам за рекламу неаттестованных инструкторов-проводников.

В 2025 года в России при формировании единого реестра классификации туристических объектов появились новые требования. Они связаны с работой средств размещения: гостиницами, горнолыжными трассами, пляжами, прошедшими специальную процедуру оценки.