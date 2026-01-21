Руководитель Кавказского заповедника и нацпарка Сочи покинул пост

Речь идет о Сергее Шевелеве

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 21 января. /ТАСС/. Руководитель Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка Сергей Шевелев покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Ранее "Известия" сообщали, что Генпрокуратура в ходе проверки Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника выявила нарушения на сумму более 3 млрд рублей. В публикации отмечалось, что на ООПТ строилась коммерческая инфраструктура и проводилась массовая рубка леса, что создало риски для произрастающих там краснокнижных растений. По данным издания, нарушения были зафиксированы с 2023 года, когда исполняющим обязанности директора нацпарка Сочи стал Сергей Шевелев, возглавляющий Кавказский заповедник с 2002 года.

"Сергей Георгиевич Шевелев сложил с себя полномочия руководителя Сочинского национального парка и Кавказского заповедника. <...> Он покидает пост руководителя особо охраняемых природных территорий по собственному желанию, но остается на связи с командой", - говорится в сообщении.

Сочинский национальный парк был основан в 1983 году, он расположен вдоль побережья Черного моря на территории города-курорта Сочи, на северо-западе Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России, он является подведомственным учреждением Минприроды РФ. Его площадь составляет порядка 214 тыс. тыс. га, из которых 94,1% занято горными лесами. Флора включает более 2,2 тыс. видов. Около 30% видов животных и растений являются реликтовыми, 20% - эндемичными, более 20% занесены в списки различных Красных книг.