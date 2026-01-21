Москвичей призвали не пользоваться личным транспортом 22 и 23 января

В некоторых округах столицы могут быть локальные ограничения движения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы призвали не пользоваться личными автомобилями 22 и 23 января из-за возможных локальных ограничений и для поездок использовать городской транспорт. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Завтра и послезавтра в центре и некоторых округах Москвы (ЦАО, ЗАО, СЗАО, СВАО, САО) могут быть локальные ограничения движения. Рекомендуем для поездок воспользоваться метро, МЦК и МЦД. Если отложить поездку на авто невозможно, вечером планируйте выезд на более позднее время - после 20:00. Так вы сэкономите время в пути", - говорится в сообщении.

Также на дорожную ситуацию могут повлиять погодные условия; ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП. Тем, кто не сможет отказаться от поездок на личных машинах, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.