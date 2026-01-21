В Дании набирают популярность приложения, помогающие бойкотировать товары из США

Приложения называются Made O'Meter и UdenUSA

СТОКГОЛЬМ, 21 января. /ТАСС/. Приложения, помогающие определить, что товары поступают из США, и предлагающие альтернативу из других стран, набирают популярность в Дании. Об этом сообщает Danmarks radio.

Огромным успехом в королевстве пользуются разработанные местными умельцами приложения Made O'Meter и UdenUSA (в переводе - "Сделано В’Метр" и "БезСША".

UdenUSA разработали 21-летний Юнас Пиппер и 22-летний Мальте Хенсберг с небольшого острова Морс на западе Северной Ютландии. "Все началось девять месяцев назад, когда мы обнаружили группу в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) Boykot USA, которая мгновенно стала популярной. В ней было почти 100 тыс. пользователей, - рассказал Пиппер. - Тогда мы подумали: "Забавно, что нет инструмента, который сканировал бы продукт и определял его происхождение". Именно это вы можете сделать с помощью приложения UdenUSA. Приложение позволяет увидеть, откуда поступают товары, найти альтернативы из других стран, помимо США, и добавить их в корзину.

UdenUSA в настоящее время занимает четвертое место среди самых скачиваемых приложений в Дании в App Store. На пятом месте - американский ChatGPT. "Мы не призываем обязательно к бойкоту. Мы просто даем вам возможность получить немного больше ясности, а дальше уже от потребителей зависит, что они захотят сделать", - отметил Пиппер.