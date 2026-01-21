Росбиотех прокомментировал ситуацию с эвакуацией студентов в вузе

Мероприятие носило плановый учебно-тренировочный характер, отметили в вузе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Эвакуация студентов Российского биотехнологического университета в Москве носила плановый учебно-тренировочный характер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что причиной эвакуации в вузе стала якобы угроза взрыва.

"Информация, распространяемая в СМИ и ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности. Мероприятие, проводившееся в учебном корпусе Университета "Росбиотех" на Волоколамском шоссе, 11, носило плановый учебно-тренировочный характер", - говорится в сообщении.

В вузе также добавили, что все действия осуществлялись в рамках утвержденного регламента обеспечения безопасности. Учебный процесс не был нарушен, угроз для обучающихся и сотрудников университета не возникало.