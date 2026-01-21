Филиппины снимают блокировку чат-бота Grok после уступок со стороны разработчика

Платформа больше не будет заниматься манипуляциями с контентом

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 21 января. /ТАСС/. Власти Филиппин решили восстановить доступ к чат-боту Grok, разработанному компанией Илона Маска xAI, менее чем через неделю после его блокировки из-за генерации сексуального и оскорбительного контента. Об этом сообщил филиппинский Центр расследования киберпреступлений.

"Разработчики приложения Grok AI связались с нами и заявили, что платформа больше не будет заниматься манипуляциями с контентом. Даже после снятия запрета Центр по-прежнему будет внимательно следить за приложением, чтобы обеспечить соблюдение правил и норм нашей страны", - отметил заместитель главы Центра расследования киберпреступлений Ренато Парайсо, слова которого приводится в пресс-релизе.

В заявлении также сказано, что компания Маска пообещала внести изменения в работу чат-бота с учетом филиппинской специфики. Разработчик чат-бота запретит функцию, которая позволяла создавать дипфейки, и полностью исключит порнографический контент, "в особенности материалы с сексуальным насилием над детьми".

16 января власти Филиппин получили сообщения о возможности нейросети Grok в нарушение закона "генирировать дипфейки без согласия" пользователей, а также контент сексуального характера. На следующий день Национальная комиссия по телекоммуникациям заблокировал доступ к чат-боту по всей стране.

Ранее две другие страны Юго-Восточной Азии - Малайзия и Индонезия - заблокировали работу Grok после неоднократного использования чат-бота для генерации порнографических, оскорбительных и несанкционированно измененных изображений, включая материалы с участием несовершеннолетних.

Позднее компания Маска ввела ограничения на возможность редактирования фотографий реальных людей при помощи Grok. Возможности генерации подобных материалов будут полностью блокироваться в тех странах, где это прямо запрещено законодательством. В xAI заверили, что удаляют такой контент со своих площадок.