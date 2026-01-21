Сальдо: ТЦК пытался силой мобилизовать механика в Херсонской области

Сотрудники территориального центра комплектования были избиты арматурой и сбежали, сообщил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пытались силой мобилизовать механика автомастерской на подконтрольной Украине части Херсонской области, но были избиты арматурой и сбежали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, добавив в подтверждение видеоролик с этим случаем.

"Людоловы из ТЦК пришли забирать автомеханика прямо с рабочего места. Однако коллектив СТО оказался сплоченнее и смелее, чем рассчитывали "могилизаторы". Те, кто привык бить одиночек, внезапно вспомнили, что у них срочные дела, и быстро исчезли. Когда людей загоняют страхом и насилием, рано или поздно страх заканчивается", - написал он в своем Telegram-канале.