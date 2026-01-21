В Марий Эл к новому учебному году капитально отремонтируют 16 школ

По словам главы республики Юрия Зайцева, после ремонта здания школ станут фактически новыми как изнутри, так и снаружи

Редакция сайта ТАСС

© Елена Афонина/ ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 21 января. /ТАСС/. Власти Марий Эл планируют к началу нового учебного года капитально отремонтировать 16 школ в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"В 16 школах приступили к капремонту, на средства, выделенные по нацпроекту, обновим кровли и фасады, полностью модернизируем учебные пространства: кабинеты, спортивные и актовые залы, столовые, зоны отдыха, благоустроим территории, закупим мебель и современное оборудование", - сказал Зайцев. Он отметил, что после ремонта здания школ станут фактически новыми как изнутри, так и снаружи. "В среднем работы проводятся в течение 6-8 месяцев - к 1 сентября планируем все закончить", - заверил глава региона.

Он также подчеркнул, что вопрос капремонта школ волнует многих родителей, детей и педагогов. "Ко мне поступали обращения на прямую линию, стараемся ежегодно несколько школ модернизировать, чтобы не нарушать учебный процесс, поскольку учащихся на этот период нужно переводить в другие образовательные учреждения", - рассказал Зайцев.

В этой связи он также напомнил, что с 2022 года в республике уже отремонтировано 34 школы из 247. "Так, постепенно все образовательные организации республики приведем в порядок, чтобы дети учились в комфортных и современных условиях, а, главное, в школу ходили с удовольствием", - заключил Зайцев.