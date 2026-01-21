Чартер из Вьетнама в РФ задержали в Казахстане на 23 часа из-за техобслуживания

Пассажирам предоставили питание и напитки, сообщили в авиакомпании SCAT

АСТАНА, 21 января. /ТАСС/. Чартерный рейс с вьетнамского острова Фукок, который должен был следовать через Казахстан и затем приземлиться в Екатеринбурге, задержан в Таразе из-за необходимости дополнительного технического обслуживания. Об этом сообщили в авиакомпании SCAT, которая выполняет рейс.

"Вылет чартерного рейса VSV5322/451 по маршруту Фукуок - Тараз - Екатеринбург, выполнявшегося 20 января 2026 года, был задержан. В ходе предполетной подготовки воздушного судна была выявлена необходимость проведения дополнительного технического обслуживания", - говорится в сообщении перевозчика, которое приводит новостной портал Belles.

В авиакомпании заверили, что пассажирам задержанного рейса было предоставлено питание, а также холодные и горячие напитки. Перевозчик отметил, что рейс готовится к вылету. Задержка составила около 23 часов, отмечает портал.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что "десятки россиян застряли" в аэропорту Тараза, "по словам пассажиров, пилот отказался лететь, заявив, что не готов рисковать своей жизнью на этом самолете". Рейс, по данным Telegram-канала, приземлился на плановую дозаправку в Таразе, но затем не продолжил полет.