В ГД предложили запретить повышение стоимости СПО после заключения договора

Авторы законопроекта рассчитывают, что это позволит обеспечить доступность среднего профессионального образования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который запрещает повышать стоимость обучения по программам среднего профессионального образования (СПО) для студентов, начинающих обучение в 2026-2030 годах. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в статью 54 закона "Об образовании в РФ". Согласно законопроекту, стоимость платного обучения после заключения договора об образовании нельзя будет увеличить до окончания обучения, включая повышение с учетом уровня инфляции.

Авторы инициативы отмечают, что мера направлена на обеспечение доступности среднего профессионального образования, снижение финансовой нагрузки на студентов и их семьи, а также создание условий для планирования образовательных траекторий и профессионального развития граждан.

Закон в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года.