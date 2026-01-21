Комитеты СФ рассмотрят 27 января кандидатов на должности замов генпрокурора

Речь идет о кандидатурах Сергея Бажутова и Сергея Табельского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комитеты СФ планируют рассмотреть 27 января кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генпрокурора РФ для проведения консультаций по ним. Об этом сообщил председатель комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина для проведения консультаций для назначения на должности заместителей генерального прокурора РФ Сергея Бажутова и Сергея Табельского, сообщил Клишас.

"В соответствии с Регламентом палаты 27 января 2026 года в 11:30 на совместном заседании комитетов Совета Федерации планируется рассмотреть представленные кандидатуры для целей проведения консультаций", - написал Клишас в Telegram-канале.