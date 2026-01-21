Главу Приморско-Ахтарского района Кубани отправили в отставку

Максима Бондаренко уличили в предоставлении недостоверных сведений о доходах и нарушении с землей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура Приморско-Ахтарского района Краснодарского края добилась удаления в отставку в связи с утратой доверия главы муниципального округа Максима Бондаренко, его уличили в предоставлении недостоверных сведений о доходах и нарушении с землей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Накануне сообщалось, что правоохранители провели обыск у главы Приморско-Ахтарского района в связи с нарушениями при строительстве социального объекта по нацпроекту стоимостью в 2 млрд рублей. Нарушения в том числе были связаны с выделенным под строительство земельным участком.

"По инициативе прокуратуры Приморско-Ахтарского района в связи с утратой доверия удален в отставку глава муниципального округа. Установлены факты представления им губернатору Краснодарского края недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также непринятия мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов при перераспределении земельного участка неразграниченной государственной собственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратурой была направлена информация о нарушениях антикоррупционного законодательства губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В ходе проведенной проверки факты совершения главой Приморско-Ахтарского района коррупционных правонарушений подтвердились. На основании этого губернатором края в Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский муниципальный округ было направлено заявление об удалении Бондаренко в отставку. В среду на заседании совета депутаты приняли соответствующее решение.