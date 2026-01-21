В Татарстане состоялось открытие зимнего этапа Всероссийского студотряда "Камаз"

В рамках проекта 225 студентов из 15 регионов России трудятся на четырех предприятиях ПАО "Камаз"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Торжественное открытие зимнего этапа Всероссийского студенческого производственного отряда "Камаз" состоялось в Набережных Челнах в Республике Татарстан. В рамках проекта более 200 студентов из 15 регионов России трудятся на четырех предприятиях "Камаз", сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО).

"В Набережных Челнах прошло торжественное открытие зимнего этапа Всероссийского студенческого производственного отряда "Камаз". Работа проекта реализуется в период с 9 января по 28 февраля. В рамках проекта 225 студентов из 15 регионов России трудятся на четырех предприятиях ПАО "Камаз" - автомобильном, литейном, прессово-рамном заводе и заводе двигателей", - говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев отметил, что работа с предприятиями позволит создать профессиональный резерв в стране. "Руководство "Камаз", осознавая стратегическую важность привлечения молодых специалистов, реализуют успешные практики, которые могут служить примером и для других предприятий. Реализуя проекты в рамках РСО, мы создаем профессиональный резерв, а многие участники после сезона возвращаются на производство, благодаря полученному опыту и технологической подготовке", - приводятся в сообщении его слова.

Уточняется, что в торжественном открытии зимнего этапа приняли участие представители администрации города Набережные Челны, публичного акционерного общества "Камаз" и РСО. В ходе мероприятия были вручены путевки студенческим отрядам, сдан рапорт о готовности приступить к работе, участники проекта выступили с творческими номерами. "Мы реализуем уже четвертый всероссийский проект, за это время из 1 045 участников наш завод принял 357 студентов, а в рамках этого зимнего этапа присоединилось еще 50 человек. Этот проект действительно важен для современной молодежи, а мы в свою очередь всегда рады предоставить практический опыт и возможности для карьерного роста", - отметил директор автомобильного завода ПАО "Камаз" Дмитрий Бородинов.

Проект откроет перед студентами широкие возможности для профессионального роста и знакомства с технологиями автомобилестроения. Также на протяжении двух месяцев для участников будут организованы обучающие лекции и мастер-классы по разным направлениям.

О студотрядах

Российские студенческие отряды крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год в РСО состояли более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны.