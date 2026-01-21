Экс-мэра Одессы Труханова освободили из-под домашнего ареста

Речь идет о мере пресечения по делу о служебной халатности, когда во время наводнения из-за ненадлежащей работы канализации погибли 10 человек

Редакция сайта ТАСС

Геннадий Труханов © STR/ NurPhoto via Reuters

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову. Он вышел из-под домашнего ареста под личное обязательство. Об этом сообщает издание "Общественное. Одесса".

Издание поясняет, что меру пресечения Труханову изменили по делу о служебной халатности. По версии следствия, он не обеспечил надлежащую работу одесской канализации, из-за чего во время наводнения 30 сентября 2025 года погибли 10 человек. 31 октября тот же Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

Ранее на Труханова было заведено другое дело. Он обвиняется в соучастии в преступной организации и незаконном завладении землей территориальной общины. Следствие утверждает, что в течение 2016-2019 годов в рамках определенной схемы земля в Одессе незаконно передавалась для застройки. Нанесенный ущерб оценивался в 689 млн гривен ($25,5 млн по курсу на осень 2021 года). По этому делу за Труханова был дважды внесен залог, который в общей сложности составил 42 млн гривен ($1 млн по нынешнему курсу).

Разногласия с Зеленским

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Владимира Зеленского длительное время существовали серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют Труханова в том, что он недостаточно активно проводил политику "декоммунизации".

14 октября 2025 года Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Украинские журналисты неоднократно писали о вероятном наличии у одесского мэра гражданства РФ. Сам он опровергает этот факт, а также заявляет, что будет оспаривать решение о лишении гражданства.

В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, дублирующей функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. 16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.