В Ростовской области в реке Дон прогнозируют повышение уровня стока

Причиной являются снегопады

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Ученые Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (АзНИИРХ) прогнозируют в 2026 году повышение уровня стока в реке Дон в Ростовской области за счет снегопадов в текущем году. Об этом сообщается на официальном сайте института.

В 2025 году специалисты фиксировали снижение уровня воды в реке Дон, которое было обусловлено рядом факторов - небольшим снегозапасом, недостаточным увлажнением почвы и ее промерзанием. Недобор воды в Цимлянском водохранилище мог создать сложности в работе водохозяйственного комплекса, ограничив судоходство и потребности аграриев.

"В начале 2026 г. в верховье и средней части бассейна р. Дон фиксируется значительное снегонакопление. С 19 января в районе г. Ростова-на-Дону отмечается полный ледостав. Это вселяет надежды на ожидание формирования стока р. Дон на уровне, как минимум, близком к 50%-обеспеченности", - говорится в сообщении.

С 2007 года в бассейне реки Дон наблюдалось маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища. Уровень воды в водоеме был охарактеризован как "рекордно низкий". Проблемы экосистемы реки Дон повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области. Решить проблему сохранения водных ресурсов Цимлянского водохранилища и нехватки воды в регионе, по словам властей, должно строительство Багаевского гидроузла, которое входит в план по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса реки Дон.