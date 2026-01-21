Умер цирковой деятель Станислав Трахтенберг

Ему было 87 лет

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Деятель циркового искусства Станислав Трахтенберг, работа которого была связана с культурной жизнью Ярославля, умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ярославля.

"Ушел из жизни выдающийся деятель циркового искусства - Станислав Трахтенберг. Имя Станислава Геннадьевича неразрывно связано с культурной жизнью Ярославля. Его уход стал большой утратой для города и всего циркового сообщества", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в мэрии, Трахтенберг родился 7 декабря 1938 года, он прошел путь от артиста цирка до режиссера и руководителя крупнейших цирковых проектов страны. Трахтенберг в 1990 году возглавил Ярославский цирк, внес значительный вклад в его развитие. Также отмечается, что он был действительным членом Академии циркового искусства, обладателем знака "За заслуги перед Ярославлем", членом Союза журналистов РФ, автором книги "Цирк от А до Я" и ряда публикаций о цирковом искусстве.