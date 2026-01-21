В Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Промышленные предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20 процентов

ОМСК, 21 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, ввели в Омской области, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Промышленные предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20 процентов.

"С 20 часов (17:00 мск) 21.01.2026 г. до 08 часов (05:00 мск) 22.01.2026 г. на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При данном режиме промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20 процентов, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10 процентов.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76-е из 83 мест. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.