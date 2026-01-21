В Дагестане ОНФ выявил нарушения санитарных норм в детсадах и школах

Нарушения зафиксировали в трех образовательных учреждениях Казбековского района республики

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт в Дагестане обнаружил нарушения санитарных норм в организации питания, которые коснулись 735 детей в трех образовательных учреждениях Казбековского района. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального отделения.

"Проверка Народного фронта в Дылымской гимназии, детсаду "Журавушки" и Калининаульской школе вскрыла ряд нарушений. <…> Кухни здесь работают практически вслепую. Нет договоров с поставщиками. Продукты приезжают без накладных, без сертификатов, без маркировок. Откуда мясо, крупы, овощи? Проверить невозможно. Температурный режим на складе не соблюдается, нарушено товарное соседство продуктов", - рассказали в ОНФ.

Активистами зафиксированы факты отсутствия горячей воды для мытья рук и вытяжки на кухне, недостаток посуды и отсутствие ее надлежащей дезинфекции. Фактическое меню детей не соответствует нормам, а выделяемые на питание средства расходуются не в полном объеме.

"По итогам проверки Народный фронт направил официальные обращения в Министерство образования Дагестана и администрацию Казбековского района с просьбой срочно исправить ситуацию", - добавили в отделении.