Правительство Ленобласти не планирует полного переезда в Гатчину

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в Петербурге останутся комитет финансов и еще некоторые "непубличные" подразделения

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области не планирует полного переезда в новую столицу региона Гатчину из Санкт-Петербурга. Как сообщил на пресс-конференции губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в Петербурге останутся комитет финансов и еще ряд "непубличных" подразделений.

"Мы точно понимаем, что все органы власти и управления Ленинградской области не переедут в Гатчину, и мы к этому не стремимся. У нас есть часть подразделений, которым не обязательно переезжать. Мы уже понимаем, что те же финансовые органы - комитет финансов, все, что связано со специальным оборудованием и так далее, останутся. Это не публичный орган, ему не надо быть в Гатчине. И в целом комитеты, которые не являются публичными, могут остаться на месте", - сказал Дрозденко.

По его мнению, "главное, чтобы там (в Гатчине - прим. ТАСС) был губернатор и те службы, которые напрямую общаются с людьми или организуют работу". Губернатор отметил, что сам он уже "частично переехал" в Гатчину. В столицу региона планируется вскоре перевести комитеты по сохранению культурного наследия, по культуре и туризму, по делам молодежи, по спорту и Дом НКО.

Дрозденко сообщил, что для размещения органов власти региона будут приспособлены имеющиеся в Гатчине здания.

"Достаточно долго вели дискуссии, надеемся, что не придется строить с нуля новые здания под размещение правительства. <…> Наше решение очень простое. Мы в Гатчину будем переезжать поэтапно, по мере проектирования, прохождения экспертизы, завершения реконструкции старых зданий. "Новодел" мы в Гатчине делать не хотим", - сказал он.

Где разместят комитеты

Под размещение небольших профильных комитетов правительства Ленинградской области в Гатчине отведены несколько старых деревянных домов на улице Чкалова, в них проводится реконструкция с приспособлением под современное использование. Также власти региона предварительно получили согласие на передачу им комплекса Красных казарм на въезде в Гатчину.

"Мы будем проводить реконструкцию этого комплекса, в том числе по высвобождению части территории. Внутри этого комплекса можно убрать старые склады и на их месте строить нормальные здания и офисные объекты, а основные здания, которые выходят на проспект 25 октября, мы будем реконструировать, сохранив их внешний вид, полностью сохранив фасад и внешнюю компоновку", - пояснил губернатор.

Оставшиеся в Санкт-Петербурге комитеты областного правительства останутся в зданиях на Суворовском проспекте, 67 и улице Смольного,3, которые находятся в собственности Ленинградской области. От аренды других зданий в центре Петербурга власти Ленинградской области планируют отказаться.

Решение о размещении столицы Ленинградской области в Гатчине было принято в 2020 году. В качестве административного центра (столицы) Ленинградской области Гатчина официально утверждена в 2023 году.