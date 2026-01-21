Иркутская область получит 1,1 млрд средств из бюджета РФ на ремонт 19 школ

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, до конца 2027 года в Приангарье обновят еще 14 объектов дошкольного образования и 8 объектов среднего профессионального образования

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Иркутская область получит до конца 2027 года 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт 19 школ. С 2022 года в регионе были отремонтированы 80 общеобразовательных организаций, в том числе девять школ в 2025 году, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Как сообщает пресс-служба, представители министерства провели рабочие встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и заместителем председателя Правительства Приангарья Натальей Дикусаровой. "Глава Иркутской области сообщил, что с 2022 года в регионе отремонтировано 80 объектов общего образования, 9 из которых в 2025 году. Объем финансирования составил 4,4 млрд рублей, в том числе 2,8 млрд рублей из федерального бюджета. <…> В 2026-2027 годах в Приангарье также намерены провести ремонт 19 школ. На эти цели выделено 1,1 млрд федеральных средств", - говорится в сообщении.

Кобзев на встрече с заместителем Министра просвещения РФ Андреем Николаевым также сообщил о планах построить школу на 1 225 мест в микрорайоне Союз города Иркутска и школу на 1 550 мест в Иркутском районе.

Помимо школ, в регионе были отремонтированы два детских сада и один техникум. Ожидается, что до конца 2027 года в Приангарье обновят еще 14 объектов дошкольного образования и 8 объектов среднего профессионального образования (СПО).

"С заместителем министра просвещения РФ Владимиром Желонкиным представители области обсудили реализацию федерального проекта "Профессионалитет". Сегодня в учреждениях СПО региона создано 14 кластеров по наиболее востребованным отраслям экономики. К конкурсному отбору на 2027 год готовят свои заявки Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова (горнодобывающая отрасль), Иркутский региональный колледж педагогического образования (педагогика), Усть-Ордынский аграрный техникум (сельское хозяйство), Ангарский политехнический техникум (химическая отрасль)", - уточняется в сообщении.