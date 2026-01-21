Количество целевых договоров в системе СПО Смоленской области достигнет 2,5 тыс.

В колледжах и техникумах региона будет выделено 5 тыс. бюджетных мест

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Контрольные цифры приема на новый учебный год утвердили в Смоленской области. Порядка 5 тыс. бюджетных мест выделят в 2026 году в колледжах и техникумах, планируется заключение более 2,5 тыс. договоров о целевом обучении, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Утвердили контрольные цифры приема на новый учебный год. В колледжах и техникумах региона будет выделено 5 тыс. бюджетных мест. В текущем году планируем заключить более 2,5 тыс. договоров о целевом обучении", - написал он, добавив, что в 2025 году было заключено более 1,3 тыс. договоров на целевое обучение в системе СПО.

Глава региона уточнил, что целевой набор охватит специальности, связанные со строительством и ЖКХ, промышленностью и машиностроением, энергетикой, транспортом и дорожным хозяйством, информационными технологиями, здравоохранением, образованием, агропромышленным комплексом, а также социальной сферой, культурой, туризмом и сферой услуг.

По словам Анохина, для лиц, заключивших договоры с организациями в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта будут сохранены ежемесячные выплаты и меры поддержки. Так, регион авансирует первоначальный взнос по ипотеке, сумма может составить до 1 млн рублей, для дефицитных специалистов, в том числе учителей естественно-научных дисциплин, - до 2 млн рублей. "Также предусмотрены ежемесячные выплаты на оплату коммунальных услуг до 2 тысяч рублей, компенсация найма жилья до 10 тыс. рублей и компенсация проживания в общежитии в размере 1 тыс. рублей", - добавил губернатор.

Анохин также сообщил, что в рамках федеральной программы "Профессионалитет" в Смоленской области функционируют пять отраслевых кластеров, а в 2026 году планируют открыть шестой, где будут готовить педагогов.