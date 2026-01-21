В Белгороде после обнаружения воронки от боеприпаса доставили людей в ПВР

Специалисты управ обходят подъезды дома вблизи от места происшествия

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Оперативный операционный штаб продолжает работу в Белгороде на улице Губкина, где ранее была обнаружена воронка от боеприпаса. Некоторые жители временно отправились в пункт временного размещения, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

"Специалисты управ обходят подъезды дома вблизи от места происшествия. Они предлагают всем, кому это необходимо, переместиться в подготовленный пункт временного размещения. В ПВР организовали горячее питание, созданы все необходимые условия для удобства людей. На месте дежурит три автобуса. Один из них уже заполнился жителями и направился в ПВР", - написал он в своем телеграм-канале.

Демидов добавил, что особое внимание уделяется маломобильным гражданам. Людей, которым тяжело передвигаться, доставляют индивидуально до пункта размещения.

Глава города отметил, что необходимо дождаться работы взрывотехников Минобороны РФ, после чего людей доставят по домам. "Мы должны быть на 100% уверены, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает. Как только получим официальную команду от оперативных служб о полной безопасности, мы доставим всех людей из ПВР обратно по домам и откроем проезд по улице Губкина", - заключил он.