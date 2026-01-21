Муфтий Крганов: отказ от нравственности на Украине не должен быть забыт

Глава Духовного собрания мусульман России отметил, что идет "реальная борьба с религией"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Отказ от нравственности, произошедший на Украине и выразившийся в зверствах против мирного населения и религиозных гонениях, не должен быть забыт. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.

"Идет реальная борьба с религией, когда сжигаются и взрываются наши мечети и церкви в Луганске, в Донецке, обстреливаются молельные дома и культурные центры. Произошел полный отказ от каких-то нравственных измерений и, безусловно, это очень беспокоит всех людей во всей России. Поэтому наш долг перед погибшими, наш долг перед защитниками Отечества, перед будущим поколениями - рассказать и донести правдивость тех зверств, которые здесь происходили", - сказал он на пресс-конференции, на которой был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов в Красноармейске.

Он также отметил работу общественных институтов, фиксирующих преступления украинских властей. "Общественные институты, конечно, должны фиксировать то, что там происходит", - добавил муфтий.