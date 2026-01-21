Минобрнауки не планирует вводить оценки за поведение в своих вузах

В пресс-службе министерства ранее сообщили, что оценки за поведение в школах планируется ввести с 1-го по 11-й класс с 1 сентября

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России не планирует вводить отметки за поведение в подведомственных университетах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Введение оценок за поведение в российских университетах Минобрнауки России не планируется", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ ТАСС сообщили, что оценки за поведение в школах планируется ввести с 1-го по 11-й класс с 1 сентября 2026 года.

Апробация оценки поведения уже идет с начала 2025/26 учебного года. В ней принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель.