на Камчатке ожидается ураганный ветер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сильный ураганный ветер и снег прогнозируются на Камчатке к концу недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Камчатке прогнозируется снег 24 января, на юге - сильный снег, усиление ветра, поэтому метель, в четверг-пятницу - усиление ветра до 30 метров в секунду, а в субботу - до 35 на северо-востоке Камчатки. 33 метра в секунду - это ураганный ветер", - сказал Вильфанд.