В ГД назвали минимальный и максимальный размеры больничных на детей в 2026 году

Они составят от около 900 рублей до более 6,8 тыс. рублей в день, рассказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Размеры больничных по уходу за ребенком в 2026 году составят от около 900 рублей до более 6,8 тыс. рублей в день в зависимости от зарплаты. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

"Если у родителя достаточно высокая заработная плата, в год он зарабатывает более двух миллионов рублей, то максимальная величина больничного за один день больничного будет составлять более 6,8 тыс. рублей", - сказала депутат, отметив, что такой размер выплаты сформируется при условии, что стаж работы родителя превышает восемь лет.

Она напомнила, что если стаж работы меньше восьми лет, то выплата будет составлять 80%, а если меньше пяти лет, то 60% от среднего заработка родителя. "Если ребенку от нуля до семи лет, то понижающий коэффициент, который зависит от стажа родителя, не включается, и родитель получает 100% от установленной суммы", - подчеркнула парламентарий.

В свою очередь, если зарплата совсем небольшая, или стаж меньше шести месяцев, тогда размер больничного исчисляется из МРОТ. "Минимальный размер оплаты труда в этом году превышает 27 тыс. рублей. Соответственно, исходя из этого, за один день больничного родитель ребенка в возрасте, например, от нуля до семи лет сможет получить выплату в размере от около 860 до 980 рублей за один день. Это зависит от количества рабочих дней в текущем месяце", - подытожила депутат.

Она напомнила, что размеры больничных увеличиваются каждый год.