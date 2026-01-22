Роскомнадзор зафиксировал снижение числа утечек персональных данных в 2025 году
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Количество зафиксированных случаев компрометации баз персональных данных в России снизилось в 2025 году до 118 случаев, в сеть попали более 52 млн записей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"В 2025 году Роскомнадзор зафиксировал 118 случаев компрометации баз персональных данных, в сеть попали более 52 млн записей", - говорится в сообщении.
В 2024 году ведомством было зафиксировано 135 утечек баз данных, содержавших свыше 710 млн записей о россиянах.