В ОП выступили за ограничение Telegram при невыполнении законодательства РФ

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что в мессенджере распространяется противоречащий российским законам контент

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Меры по ограничению использования в РФ мессенджера Telegram следует продолжить в случае невыполнения его администрацией требований российского законодательства. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если администрация Telegram не будет выполнять и в дальнейшем требования российского законодательства, то, конечно, следует применять меры по его ограничению к использованию на территории Российской Федерации", - сказал Машаров.

Он обратил внимание на то, что Telegram - это не только сообщения и звонки. "Это и различные группы, в которых распространяется противоправный контент, сейчас это уже и казино, и прием ставок на спорт, также это и другая информация, которая противоречит российскому законодательству", - подчеркнул эксперт.

Касаясь работы отечественного мессенджера MAX, Машаров отметил, что его надо использовать максимально широко. "Людям нужно объяснять его плюсы. Это, прежде всего, безопасность и, конечно, качество связи", - отметил Машаров.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, комментируя информацию о проблемах с загрузкой видео в Telegram, на которые в последние дни жалуются пользователи, сообщил ТАСС, что против Telegram последовательно вводятся меры в РФ в связи с отказом мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.

В августе Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии РКН, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.