Первая партия техники для уборки снега поступила на Камчатку с Сахалина

Ее доставил борт МЧС России

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 января. /ТАСС/. Борт МЧС России доставил в Камчатский край первую партию снегоуборочной техники для ликвидации последствий циклона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Солодов.

"Первая партия снегоуборочной техники поступила на Камчатку благодаря решениям, принятым правительством России. Бортом МЧС доставлены два мощных погрузчика с Сахалина. Остальная техника от наших соседей ввиду крупных габаритов прямо сейчас грузится на судно, которое в кратчайшие сроки морским путем доставит ее на Камчатку", - написал он.

Ожидается график вылета борта военно-транспортной авиации, который доставит 10 снегоуборочных машин, бульдозеров и экскаваторов из Москвы. Солодов подчеркнул, что техника от Москвы - безвозмездная помощь краю, она останется на Камчатке и пополнит автопарк региона. Также планируется следующий рейс МЧС из Владивостока с подготовленной техникой.

"Вся техника сразу после разгрузки направляется на улицы для уборки снега. Благодарю руководство страны и регионы за неоценимую помощь!" - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что на Камчатку дополнительно доставят более 20 единиц снегоуборочной техники из Москвы и дальневосточных регионов.

Череда циклонов началась на Камчатке в середине ноября. В Петропавловске-Камчатском из-за количества снега введен режим ЧС муниципального уровня.