Вильфанд прогнозирует похолодание в московском регионе

Температура ночью в выходные может достичь 28 градусов мороза

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. В четверг в Москву и Подмосковье придет похолодание, уже в ближайшую ночь температура опустится до минус 10-13 градусов, а в выходные может достичь 28 градусов мороза. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в ближайшую ночь влияние высокого давления с востока будет сказываться. Ночная температура в столице минус 10-12, по области до 13. Кстати говоря, в центре города будет температура выше. Она будет там минус 6-8. И днем совсем не жарко, минус 8-10", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая температура примерно на 4 градуса ниже нормы. В пятницу ожидается дальнейшее понижение температуры: в столице до минус 13-15, в центре Москвы около минус 10, а в области до минус 17 градусов. Дневные температуры будут не выше минус 10, что уже на 5 6 градусов ниже нормы. Наиболее холодный период прогнозируется в выходные.

"Во-первых, давление повысится еще на 2-3 мм. И уже дневные температуры будут около минус 15 градусов. А в ночь на субботу в Москве около минус 20 градусов, по области до 26 градусов, и в воскресенье дальнейшее понижение будет до 19-24 градусов, а по области до 28", - говорит Вильфанд.

Он не исключил, что в некоторых местах будут достигнуты и 30-градусные отметки, но подчеркнул, что это возможно лишь точечно. В основном температура будет 24-25 градусов ниже нуля.