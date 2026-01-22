Аварийно севший в Красноярске самолет из Узбекистана вылетел в пункт назначения

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента во Владивосток и совершивший аварийную посадку в Красноярске, вылетел в пункт назначения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Красноярск.

"Самолет вылетел [из Красноярска] в 07:11 местного времени (03:11 мск)", - сообщил представитель аэропорта.

21 января самолет совершил аварийную посадку по техническим причинам в аэропорту Красноярска в 14:46 по местному времени (10:46 мск). По уточненной информации, на борту Boeing 767-300 находился 101 пассажир, 5 членов летного экипажа и 16 бортпроводников, никто не пострадал. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали ТАСС, что судно временно отстранено от эксплуатации. Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.