Чаще всего незаконно выращивали коноплю в 2025 году на юге РФ и в Подмосковье

Общий объем площадей незаконно выращенных посевов в России по итогам года превысил 5 га, следует из данных МВД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Наибольшие площади незаконно выращенных посевов наркосодержащих растений выявлены и уничтожены в Ростовской, Московской областях и Краснодарском крае. Общий объем площадей незаконно выращенных посевов в России по итогам 2025 года превысил 5 га, следует из статистических данных МВД России.

Так, за период с января по декабрь 2025 года в Московской области уничтожено 2,5 га посевов конопли. В Ростовской области было уничтожено 0,87 га посевов конопли и опийного мака, в Краснодарском крае - 0,24 га конопли и 253 кв. метра посевов опийного мака. В Республике Крым обнаружено и уничтожено 0,16 га посевов наркосодержащих растений.

В десятку регионов, на территории которых также находились наибольшие по площади незаконно выращенные посевы, вошли и Еврейская автономная область (почти 0,128 га конопли и 135 кв. метров опийного мака). Хабаровский край, (0,1 га конопли и 6 кв. метров опийного мака)

Нулевые показатели в 17 регионах: в Костромской области, Ненецком автономном округе, Мурманской области, Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Чечне, Севастополе, Самарской области, Ульяновской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыве, Хакасии, Бурятии, Якутии, Камчатском крае и на Чукотке.

Согласно данным МВД, за 2025 год в России также было уничтожено порядка 7 тыс. 786,6 га дикорастущих наркосодержащих растений - 7 тыс. 786,2 га дикорастущей конопли и 0,47 га опийного мака. При этом наибольшее число таких очагов было ликвидировано в Сибирском федеральном округе - более 4 тыс. 251 га и на Дальнем Востоке - порядка 2 тыс. 825 га. Наименьшие площади уничтоженных дикорастущих наркосодержащих растений обнаружены в Центральном федеральном округе - около 52 га, а также в Северо-Западном федеральном округе - 0,218 га.

Среди регионов, где наиболее активно произрастают дикорастущие конопля и опийный мак, выделяют Бурятию и Тыву, где уничтожено порядка 2 тыс. га дикорастущей конопли. Большие объемы площадей также уничтожили в Иркутской области - порядка 1 тыс. га дикорастущей конопли.